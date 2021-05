tmw AlbinoLeffe, Gelli: "La gara vinta in casa del Renate è stata la svolta della stagione"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista dell'AlbinoLeffe Francesco Gelli ha parlato, tra le altre, della stagione dei suoi: "La gara chiave della stagione? La partita vinta 2-0 in casa del Renate, che seguiva alla non buona prestazione offerta contro la Juventus U23. Quella contro i bianconeri è stata una gara dove non sembravamo neppure noi, ma ci ha fatto scattare qualcosa dentro, c'è stata la reazione e abbiamo fatto quello che forse fino ad allora non avevamo ancora fatto a pieno".