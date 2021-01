tmw Elezioni Lega Pro, uno sfidante per Ghirelli: depositata a sorpresa un'altra candidatura

A sorpresa, il presidente uscente Francesco Ghirelli non sarà l’unico candidato alle prossime elezioni in Lega Pro, che si celebreranno il 12 gennaio in quel di Roma. Secondo quanto raccolto da TMW e TuttoC, quasi all’ultimo minuto, nella serata di ieri, è stata infatti depositata la candidatura di Andrea Borghini, in passato dirigente di Viareggio e Carrarese: documentazione completa, dati i tempi ristretti gli organi competenti stanno valutando se risponda a tutti i requisiti, ma salvo sorprese alla fine Ghirelli avrà uno sfidante, anche se al momento non risulta la sua candidatura sia appoggiata da un certo numero di società, come invece sarebbe accaduto con quelle di Vulpis e Barbiero.