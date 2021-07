tmw Il Pontedera tenta Magnaghi: trattativa in corso con il Pordenone

Serie C

Oggi alle 15:41 Serie C

Tenta il colpo grosso in attacco il Pontedera, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha messo nel mirino Simone Magnaghi. Aperta la trattativa con il Pordenone, club di appartenenza del giocatore: la prossima settimana sarà quella decisiva per chiudere l'accordo.