tmw Lecco, Enrici firma un biennale. Aperta una trattativa col Piacenza per Battistini

La trattativa era in corso da tempo, adesso si è conclusa: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Lecco ha raggiungo l'accordo con l'ex Sambenedettese Patrick Enrici, che ha firmato un biennale.

In parallelo, è in essere una trattativa col Piacenza: in ballo c'è il difensore Matteo Battistini, che i bluceleste vorrebbero portare alla corte di mister Mauro Zironelli.