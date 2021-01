tmw Padova, colpo in attacco: è fatta per Cissé dal Cittadella

Colpo in entrata per il Padova. Stando a quanto raccolto da TMW, il club veneto è vicino all’ingaggio di Karamoko Cissé, che saluta il Cittadella e si accasa in Serie C. Affare ormai in dirittura d’arrivo per l'attaccante classe 1988.