tmw Pontedera, Magrassi a quota 10 gol: "Sapevo di farcela, le certezze non son mai crollate"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attaccante del Pontedera Andrea Magrassi ha parlato - tra le altre - anche del personalissimo record che lo ha visto toccare quota 10 reti: "La consapevolezza nei miei mezzi la ho, non si dice mai prima dell'inizio di un campionato ma sapevo che quello della doppia cifra era un traguardo che potevo raggiungere, già l'anno scorso: c'erano molte partite da giocare al momento dello stop, e io ero già a quota 7. Però è normale che delle parole non si ha certezza finché non si concretizzano in fatti, e non ero neppure partito benissimo, ma le certezze non sono mai crollate, ho sempre avuto la forza mentale per reggere l'urto. Purtroppo spesso non si considera una cosa fondamentale, ovvero che questo campionato è figlio di un torneo che ci ha obbligati a sei mesi di stop, e per chi come me fa del ruolo una cosa fisica è stato duro: è uno stop di cui poi si risente, e non solo a livello individuale, ma anche nell'economia di squadra. Però io ho sempre lavorato duro, e qua ho avuto la fiducia di tutti, nessuno mi ha mai messo pressioni".