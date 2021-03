tmw Pres. Avellino: "Parleremo con Braglia per il futuro: non c'è esigenza di cambiare"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino ha parlato anche del futuro di mister Piero Braglia, che proprio recentemente ha detto che per il futuro si può aspettare: "Con mister Braglia ho un ottimo rapporto, lo stimo molto e mi piacciono il carisma e il carattere guerriero che ha: continueremo insieme, non credo ci saranno problemi. E' vero che non abbiamo ancora parlato con lui e con il Direttore, a breve lo faremo, ma ci sono tante cose fatte bene, c'è sintonia, non vedo perché non si debba andare avanti. Non c'è l'esigenza di cambiare".