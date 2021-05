tmw Pro Vercelli, anche il Crotone sulle tracce di Modesto. Ma prima ci sono i play off da giocare

Francesco Modesto, tecnico della Pro Vercelli, è uno dei profili più cercati in questo anticipo di mercato. Dopo lo Spezia, che lo ha messo fra i possibili sostituti di Italiano, anche il Crotone starebbe pensando a lui per la prossima stagione puntando sul fatto che il giovane tecnico sia nato nella città calabrese e vi abbia giocato per due stagioni dal 2014 al 2016. Modesto al momento è però concentrato sui play off di Serie C da affrontar con la squadra piemontese e solo dopo che avrà concluso la stagione prenderà in esame le varie richieste sul tavolo.