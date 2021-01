tmw Pro Vercelli, Graziano verso la Fermana. Moschin rinnova ma poi può partire

vedi letture

Possibile nuovo innesto per la Fermana, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sta lavorando con la Pro Vercelli per Giovanni Graziano, in uscita dalle bianche casacche: tra le parti c'è una trattativa ben avviata, ma sono ancora da limare alcuni dettagli, su cui i club ragioneranno a partire dai prossimi giorni.

Ma in casa piemontese, potrebbe esserci anche un'altra partenza, quella del portiere Simone Moschin: su di lui l'interesse della Vibonese, dove il giocatore approderebbe in prestito, dopo, però, aver rinnovato con il club di appartenenza.