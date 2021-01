tmw Viterbese, trovato l'accordo con Facci: il dirigente è atteso oggi in città

Da diverso tempo la Viterbese stava valutando il profilo di Mauro Facci come nuovo Ds del club, e oggi l'accordo è stato raggiunto: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il dirigente è atteso oggi in città, per la firma sul contratto che lo legherà al club laziale.