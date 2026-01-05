Ufficiale Il Trento piazza il primo colpo: in attacco arriva il giovane Ladisa dal Venezia

Il Trento ha piazzato il primo colpo del suo mercato rinforzando il proprio attacco con l'esterno mancino Ladisa proveniente dal settore giovanile del Venezia. Questa la nota della società gialloblù:

"A.C. Trento 1921 SpA comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Venezia FC i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Marco Ladisa che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Venezia il 7 luglio 2006, Ladisa cresce nel settore giovanile del Venezia. Nella stagione 2023-2024 si mette in evidenza con la formazione Primavera arancioneroverde, collezionando 37 presenze complessive, impreziosite da 9 reti e 6 assist e contribuendo al raggiungimento della finale playoff di categoria. Nel campionato successivo totalizza 29 apparizioni, con 7 gol e 4 assist, confermandosi come uno dei riferimenti offensivi della squadra e guadagnandosi anche 6 convocazioni con la prima squadra in Serie A. Nel corso dell’attuale stagione ha vestito la maglia del Venezia Primavera per 12 volte tra campionato e coppa, realizzando anche 5 gol e fornendo 3 assist.

Ladisa è pronto per iniziare la propria esperienza con la maglia gialloblù numero 21: «Sono davvero contento di essere arrivato al Trento. Quando mi ha chiamato il Direttore, ho capito immediatamente che Trento potesse essere la scelta giusta per il mio percorso di crescita. Arrivo con grande motivazione e sono a totale disposizione dello staff tecnico e della squadra. Sono un esterno offensivo: prediligo partire da sinistra per rientrare e cercare di essere maggiormente pericoloso. L’esperienza maturata in dieci anni nel settore giovanile del Venezia mi ha formato molto, così come le convocazioni con la prima squadra in Serie A nella passata stagione, che mi hanno permesso di crescere allenandomi con giocatori di alto livello. Da Trento mi aspetto di poter migliorare e fare un ulteriore passo avanti nel mio percorso di crescita. Non vedo l’ora di iniziare e di indossare questa nuova maglia»".