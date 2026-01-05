Ladisa: "Trento la scelta giusta. Sono venuto qui per fare un passo avanti nella carriera"

Il neo attaccante del Trento Marco Ladisa, arrivato in prestito dal Venezia, ha parlato ai canali ufficiali del club spiegando la scelta di andare in Serie C per giocare in un campionato più competitivo rispetto alla Primavera: "Sono davvero contento di essere arrivato al Trento. Quando mi ha chiamato il Direttore, ho capito immediatamente che Trento potesse essere la scelta giusta per il mio percorso di crescita. Arrivo con grande motivazione e sono a totale disposizione dello staff tecnico e della squadra".

"Sono un esterno offensivo, prediligo partire da sinistra per rientrare e cercare di essere maggiormente pericoloso. - prosegue il numero 21 gialloblù - L’esperienza maturata in dieci anni nel settore giovanile del Venezia mi ha formato molto, così come le convocazioni con la prima squadra in Serie A nella passata stagione, che mi hanno permesso di crescere allenandomi con giocatori di alto livello. Da Trento mi aspetto di poter migliorare e fare un ulteriore passo avanti nel mio percorso di crescita. Non vedo l’ora di iniziare e di indossare questa nuova maglia”.