ufficiale FeralpiSalò, risoluzione consensuale con il tecnico Pavanel

"Feralpisalò Srl comunica di aver raggiunto l'intesa per l’interruzione del rapporto professionale con l'allenatore Massimo Pavanel. Al tecnico e al suo staff un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e gli auguri per le migliori fortune professionali". Con questa nota apparsa sul sito ufficiale il club lombardo ha annunciato l'addio del tecnico dopo l'ottima stagione conclusasi ai quarti dei play off promozione.