ufficiale Milan, il giovane Gala va a farsi le ossa in C: prestito al Sestri Levante

Antonio Gala, giovane centrocampista cresciuto nel giovanili del Milan, va a farsi le ossa in Serie C e passa in prestito al Sestri Levante. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "L’Unione Sportiva Sestri Levante1919 annuncia il tesseramento di Antonio Gala, calciatore proveniente dall'AC Milan. Ieri la società rossonera ha annunciato il rinnovo, fino al 2026, del promettente centrocampista. Il Milan lo ha poi girato in prestito al nostro club per la Serie C 2023-24. Il 19enne neo corsaro è stato convocato dall’allenatore del Milan Stefano Pioli per la trasferta di Londra in Champions League contro il Chelsea del 5 ottobre dello scorso anno".

Nell'ultima stagione ha collezionato 33 presenze con la Primavera, con 5 gare in Youth League, mettendo a segno 1 gol ed un assist.