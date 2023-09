ufficiale Pro Patria, c'è il rinnovo di contratto di Ferri fino al 30 giugno 2026

Aurora Pro Patria 1919 comunica con soddisfazione e orgoglio di aver prolungato il contratto con Davide Ferri fino al 2026.

Ferri, centrocampista classe 2002 – cresciuto nel settore giovanile BiancoBlu – al quinto anno in prima squadra conta già 82 presenze con la maglia della Pro Patria in Serie C.