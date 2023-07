ufficiale Rimini, prima squadra affidata a Raimondi. È stato collaboratore di Mihajlovic

vedi letture

Come avevamo anticipato, era in pole per la panchina, e così è stato: Gabriel Raimondi, storico collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, è il nuovo allenatore del Rimini.

§Ecco il comunicato:

"Il Rimini FC annuncia che Gabriel Raimondi è il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2023-2024. Il tecnico argentino ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. Nato a Buenos Aires il 27 settembre 1977, Raimondi è un ex difensore con passaporto italiano che ha speso gran parte della propria carriera da calciatore nel nostro Paese. Dopo gli esordi nella seconda serie argentina con la maglia del Club Atletico Atlanta nella stagione 1999-2000 e un’esperienza nel campionato venezuelano con quella del Deportivo Italchato, approda infatti al Casarano in Serie D nel 2001, per poi giocare con il Gallipoli (al suo attivo in Puglia anche la Supercoppa di Serie C 2005-2006). In carriera il Pisa, il Perugia, il Cosenza, nuovamente il Pisa e infine il Pontedera, con cui appende gli scarpini al chiodo nel novembre 2012 dopo una nuova promozione in Prima Divisione. La carriera da allenatore inizia invece lo stesso anno con il ruolo di vice di Christian Lionel Diaz nella massima serie cilena partecipando anche alla Coppa Libertadores, il 25 giugno 2015 diventa il nuovo allenatore del Sestri Levante che porta al settimo posto in Serie D. Il 1º luglio 2016 viene ufficializzato come nuovo collaboratore tecnico del Torino al fianco di Sinisa Mihajlovic, con cui lavorerà poi anche al Bologna fino al gennaio 2022. Nell'ottobre scorso consegue la licenza UEFA Pro, il massimo livello formativo per un allenatore, ed entra nello staff della Nazionale dell’Uruguay che raggiunge la qualificazione ai mondiali del Qatar. Mister Raimondi sarà coadiuvato da Maurizio Tacchi (collaboratore tecnico), Massimo Di Pasquale (allenatore dei portieri), Sandro Farina (responsabile area atletica), Alberto Galdiolo (preparatore atletico), Filippo D’Alesio (match analyst)".