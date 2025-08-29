Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Virtus Verona, arriva in prestito dalla Sampdoria il portiere Nicholas Scardigno

Oggi alle 18:11Serie C
di Luca Bargellini

La Virtus Verona è lieta di annunciare l’arrivo di Nicholas Scardigno, portiere classe 2006, in prestito dalla Sampdoria. Il giocatore vestirà la maglia rossoblù per una stagione, con contratto fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, Scardigno è un estremo difensore agile tra i pali e sicuro nelle uscite. A disposizione di Gigi Fresco, avrà l’opportunità di confrontarsi per la prima volta con un campionato professionistico di prima squadra, un passo importante nel suo percorso di crescita.

La società rivolge a Nicholas un caloroso benvenuto, con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e successi personali e di squadra.

