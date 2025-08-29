Spezia, arriva la 'promozione' per Conte. Primo contratto da professionista per l'attaccante
Dopo essere approdato nel settore giovanile del club nel giugno scorso, dopo una lunga trafila nel Torino, arriva "la promozione" tra i grandi per Gioele Conte, che ha sottoscritto il primo contratto da professionista con lo Spezia; contratto di durata biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.
Di seguito, il comunicato del club ligure:
"Spezia Calcio e Gioele Conte insieme fino al 30 giugno 2027.
Il neo attaccante aquilotto, classe 2007, approdato nel settore giovanile aquilotto dopo aver indossato la maglia delle giovanili del Torino dal 2021 al giugno scorso, ha firmato con la Società bianca il primo contratto da professionista.
Nato a Torino, dopo aver mosso i primi passi nel Valdruento e aver proseguito il proprio percorso con il Lascaris e con il Lucento, approda in maglia granata dove si mette subito in mostra a suon di gol e prestazioni importanti, tanto da segnare 17 reti in 33 presenze nel passato campionato Under 18. A partire dal ritiro estivo, Conte è stato subito inserito nella rosa Primavera di mister Terzi, segnando immediatamente alla prima uscita ufficiale, nella vittoria per 2 a 1 degli aquilotti contro il Perugia in Coppa Italia.
Complimenti Gioele!".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.