Audace Cerignola, tesserato il classe 2006 Labranca: lo scorso anno era al Bari
La SS Audace Cerignola S.r.l. è lieta di annunciare l’arrivo in gialloblù del calciatore Ruggero Labranca, difensore classe 2006.
Cresciuto nel settore giovanile dell’ASD Etra Barletta, Labranca è approdato in casa Audace Cerignola dove ha iniziato il suo percorso calcistico. Successivamente la grande chiamata da parte della SS Lazio (Under 18 e Primavera). Segue l’esperienza maturata nella SSC Bari (Primavera).
