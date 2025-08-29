Ufficiale
Padova, ceduto a titolo definitivo Nicola Valente al Siracusa
Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Nicola Valente al Siracusa Calcio (Lega Pro).
La società biancoscudata si congeda con Nicola dopo due stagioni dove ha totalizzato 37 presenze con 2 reti messe a segno, 5 assist e lo ringrazia per la professionalità dimostrata, augurandogli un bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera.
