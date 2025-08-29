Sampdoria, ceduto Sekulov in prestito con diritto di riscatto alla Carrarese
L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione alla Carrarese Calcio 1908 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov.
Di seguito il quadro completo delle gare e la classifica del torneo:
SERIE B, 2ª GIORNATA
Venerdì 29 agosto
Ore 20:30
Reggiana-Empoli
Sabato 30 agosto
Ore 19:00
Juve Stabia-Venezia
Mantova-Pescara
Ore 21:00
Cesena-Virtus Entella
Palermo-Frosinone
Spezia-Catanzaro
Domenica 31 agosto
Ore 19:00
Carrarese-Padova
Sudtirol-Sampdoria
Ore 21:00
Bari-Monza
Modena-Avellino
CLASSIFICA
Cesena 3
Empoli 3
Frosinone 3
Modena 3
Carrarese 3
Venezia 3
Palermo 3
Monza 3
Juve Stabia 1
Sudtirol 1
Catanzaro 1
Virtus Entella 1
Bari 0
Reggiana 0
Mantova 0
Padova 0
Pescara 0
Avellino 0
Spezia 0
Sampdoria 0