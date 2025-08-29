Ufficiale Catania, fatta per Salvatore Caturano: arriva a titolo definitivo dal Potenza

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Potenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Caturano, che ha sottoscritto un contratto triennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2028.

Con il club lucano, l’attaccante ha realizzato 49 reti dal 2022 ad oggi, andando a segno anche nella gara d’esordio della Serie C Sky Wifi 2025/2026, e si è laureato capocannoniere della scorsa edizione del girone C del campionato di terza serie.

Nelle competizioni professionistiche ufficiali, Caturano ha collezionato fin qui 153 gol; ben 6, le annate concluse in doppia cifra nella classifica dei marcatori, incluse le ultime quattro consecutive.

Al suo attivo, due promozioni dirette in Serie B: nel 2018 con il Lecce e nel 2019 con la Virtus Entella.

Nato a Napoli il 3 luglio 1990, l’esperto centravanti è cresciuto calcisticamente nell’Empoli, debuttando con i toscani in Serie A nel 2007, tra i cadetti nel 2008 e in Coppa Italia, proprio al “Massimino” contro il Catania, nel 2009.

Ha compiuto la trafila delle nazionali giovanili fino all’under 20 e nell’arco della carriera ha indossato anche le maglie del Taranto, del Viareggio, del Ravenna, della Paganese, dell’Andria, della Nocerina, del Foligno, della Paganese, della Casertana, del Messina, del Melfi, dell’Ascoli e del Cesena.