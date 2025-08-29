Ufficiale Casertana, dalla Virtus Entella arriva Casarotto: è in prestito con diritto di riscatto

Ne avevamo parlato proprio questa mattina, e ora arriva l'ufficialità perché l'attaccante Matteo Casarotto è un nuovo volto della Casertana, club dove approda dalla Virtus Entella, con la formula del titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Questa la nota del club campano:

"La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Matteo Casarotto che arriva dalla Virtus Entella a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Attaccante duttile classe 1998, cresciuto nel vivaio della Virtus Verona fino ad arrivare all’esordio in C: alla sua prima stagione tra i professionisti sono 30 le partite tra campionato e play-off con 4 reti e 7 assist, mentre il campionato successivo sono 9 le segnature in 22 partite. Arriva poi il passaggio alla Virtus Entella con la cui maglia è protagonista del ritorno i B dei liguri a cui si aggiunge anche la vittoria della Supercoppa".

Fanno poi seguito, ai canali ufficiali della società, le prime parole del calciatore da neo falchetto: “Sono entusiasta di essere qui. Ho sentito subito una grande fiducia da parte della società che mi ha voluto a tutti i costi in rossoblù. La piazza di Caserta non ha bisogno di presentazioni ed in più tutti mi hanno parlato bene di questa società e di quest’ambiente. Ho tanta voglia di scendere in campo e di vedere il ‘Pinto’ pieno”.

Di seguito, anche il comunicato della formazione ligure: "La Virtus Entella comunica di aver ceduto alla Casertana, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il calciatore Matteo Casarotto.

Matteo – arrivato a Chiavari nel gennaio del 2024 – dopo il recupero dal pesante infortunio al ginocchio ha contribuito con 4 gol e 2 assist alla promozione in Serie B. Umiltà e talento, buona fortuna Casa".