Ufficiale
Giugliano, tesserato il centrocampista classe 2005 Francesco Lops: era al Sorrento
Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, classe 2005, Francesco Lops. Il centrocampista è già a disposizione di mister Gianluca Colavitto.
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari. Nell’anno 2023/2024 è protagonista con la maglia della Cavese, con cui vince il Girone G di Serie D. Nella stagione appena conclusa 9 le presenze complessive con la maglia del Sorrento.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
Le più lette
2 Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
3 Lipsia, rilancio per Hojlund: 45 milioni più percentuale sulla rivendita. Il danese ha detto sì al Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Il giovane portiere Cavlina firma col Como: "Tanti mi hanno parlato bene del progetto, anche Baturina"
Serie B
Serie C
Calcio femminile