Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Fiorentina, Pioli verso il Polissya: "Dzeko pronto per giocare. Piccoli acquisto importante"

Fiorentina, Pioli verso il Polissya: "Dzeko pronto per giocare. Piccoli acquisto importante"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:33Serie A
di Simone Bernabei

Vigilia di Conference League per la Fiorentina che domani sera affronterà il ritorno della sfida col Polissya dopo l'incoraggiante 3-0 dell'andata. Il tecnico viola Stefano Pili parla in conferenza stampa in vista del match che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia a causa dei lavori di ristrutturazione del Franchi.

Ore 14.03, inizia la conferenza stampa

Come sta Dzeko e cosa le sta chiedendo?
"Edin sta bene, ha avuto qualche problemino ma ora è pronto per giocare. E' più un centravanti di manovra che di profondità, ma ha un'intelligenza tale da fare sia l'uno che l'altro. Le squadre si costruiscono mettendo in campo diverse caratteristiche".

Visto il risultato dell'andata penserà al turn over o darà continuità a quelli visti fin qui?
"Qualcosa cambierò. Le scelte di Cagliari andavano nella direzione della continuità, ma domani sarà la terza trasferta in una settimana. Sono convinto di avere un'ottima squadra, non solo gli undici titolari ma tutti i 22-23. Cambierò qualcosa ma non cambierà l'atteggiamento e la qualità, saremo equilibrati e preparati per affrontare bene la partita".

Cosa aggiunge Piccoli al reparto offensivo?
"Un innesto importante, ci dà più soluzioni offensive sia in fatto di profondità che di gestione della palla. Ha capacità tecnica e fisica, può inserirsi bene e sono felice che sia arrivato anche perché si è presentato bene. Vogliamo giocatori che arrivino convinti di aver fatto la scelta giusta, è arrivato nel momento giusto e con l'atteggiamento giusto. Sono felice del suo acquisto e dell'importante investimento fatto dalla società".

Ha scelto fra De Gea e Martinelli per domani? Si aspetta altro dal mercato?
"Non mi piace non parlare della partita, c'è ancora un passaggio del turno da giocarci. Sceglierò domani se far giocare De Gea o Martinelli. Sul mercato dico solo che mancano pochi giorni, vediamo. Col club sono stato chiaro, se possiamo migliorare e aggiungere giocatori con le giuste caratteristiche bene sennò resteremo così".

Cosa pensa di Fagioli?
"Per me è un costruttore di gioco, è dinamico e continuo. Per me è quello che ha caratteristiche migliori per fare questo gioco, poi dipende anche dal modulo. Vediamo il suo completamento e le nostre prestazioni, intanto abbiamo completato il reparto offensivo in cui abbiamo 5 giocatori. Ho la fortuna di avere Gud e Fazzini che possono fare la seconda punta, il trequarti ma anche la mezzala, sono tante le cose che dobbiamo ricercare all'interno della partita. Fagioli comunque sa giocare la palla e verticalizzare, può giocare anche più alto ma in questo momento lo vedo come costruttore del gioco".

Su cosa sta lavorando in queste settimane?
"Dentro la partita sono tante le situazioni e gli equilibri che dobbiamo ricercare. E' un bene giocare tanto in questo periodo, chiaro che gli allenamenti servono ma poi sono le partite che dicono a che livello siamo nelle singole situazioni. Aspetto con attenzione gli sviluppi. Giovedì abbiamo giocato con qualità più alta, domenica il livello tecnico e di lucidità è stato più basso e abbiamo avuto difficoltà nel creare situazioni offensive. Ora mi sto occupando dell'equilibrio della squadra, poi più avanti andremo anche sui dettagli per alzare il livello".

Fortini resterà alla Fiorentina? Quale è il suo ruolo?
"Si è presentato con un infortunio da smaltire, ora è in condizioni di poter giocare. E' interessante, ha qualità e buona velocità, può giocare sia a destra che a sinistra. Può restare con noi per continuare a crescere".

Si aspetta qualche cambiamento dal Polissya? Come cambia per un allenatore preparare sfide contro squadre meno conosciute?
"Il loro allenatore è ottimo, all'andata siamo stati bravi a sorprenderli. Ho detto ai ragazzi che al ritorno siamo avvantaggiati perché ci conosciamo meglio, ma dovremo essere pronti perché qualcosa cambieranno per stravolgere gli equilibri. Dovremo essere attenti soprattutto all'inizio. Il girare l'Europa e incontrare allenatori diversi è stimolante, c'è sempre possibilità di studiare e capire qualcosa. I risultati di ieri della Champions sono l'emblema di questa cosa, ci sono giocatori e allenatori bravi in tutte le parti del mondo e non dobbiamo mai sottovalutare nessuno. Io alla squadra ripeto che siamo sicuri di lavorare bene, ma non è che puoi sempre fare tutto al meglio come preparato. Il calcio è semplice, ma le situazioni in campo cambiano velocemente e serve grande lettura, grande attenzione e grande comunicazione".

Ripartendo dalle polemiche sollevate da Italiano, il mercato ancora aperto quanto influisce?
"Non è solo difficile lavorare così, è anche sbagliato. Non si capisce perché il mercato debba continuare con le partite iniziate, anche perché le stagioni terminano a fine maggio. Gli allenatori questo non lo possono capire. Io devo sottolineare però che nel mio gruppo, al di là della situazione di Comuzzo che può portare via qualcosa perché inevitabilmente una situazione così fa chiacchierare, vedo sempre grande attenzione. Vogliamo avere ambizione in Conference, ma se non passiamo domani buttiamo tutto all'aria. Il mercato ora non ci interessa, gli atteggiamenti sono tutti giusti ma serve cambiare qualcosa, perché quello che dice Italiano è quello che pensano tutti gli allenatori".

Come ha trovato Sabiri? Può restare?
"All'inizio non era dentro il nostro percorso, poi per necessità lo abbiamo tirato dentro e si è comportato benissimo. Ha buone qualità, sta facendo bene, domani sarà con noi ma non so dire cosa succederà negli ultimi giorni di mercato".

Le spiegazioni degli arbitri sulle decisioni del VAR?
"Il fatto che l'arbitro possa spiegare la decisione è una bella cosa. Una decina di anni fa andai a vedere il Sei Nazioni di rugby, mi dettero gli auricolari all'ingresso per le spiegazioni dell'arbitro. Mi piace molto".

Favorevole al VAR a chiamata?
"Io sono per avere il tempo effettivo migliore possibile, con eventuali chiamate penso si perderebbe troppo tempo. Quindi non mi piace, io sono a favore del tempo effettivo anche se non ci si arriverà mai. Per questo andrei avanti così, accettando le decisioni dell'arbitro. Detto questo la VAR deve intervenire solo su chiari ed evidenti errori, questo non viene sempre fatto ed è sbagliato".

Il diverso approccio fra l'andata col Polissya e il Cagliari?
"Giusti gli elogi dopo giovedì, giuste le critiche dopo domenica perché non ci siamo espressi come volevamo".

Come sta e come vede Pongracic?
"Ha potenzialità veramente importanti. E' un difensore completo con letture, fisicità e sa giocare. Sta crescendo e può crescere ancora, molto dipenderà dal suo atteggiamento. Un difensore deve avere affidabilità e questa caratteristica va allenata con continuità. Stiamo lavorando su questo e sto avendo belle risposte".

Mandragora ha avuto problemi durante il ritiro e non ha ancora rinnovato. Domenica però è entrato alla grande in campo...
"E' dentro il progetto al 100%. Ha avuto un problema contusivo al ginocchio e non si è allenato con continuità, è forte ed intelligente ed è dentro al progetto assolutamente".

Ore 14.33, termina la conferenza stampa

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Comuzzo dice no all'Al Hilal, Pioli: "Normale che una situazione così possa distrarre... Comuzzo dice no all'Al Hilal, Pioli: "Normale che una situazione così possa distrarre un po'"
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Fiorentina Piccoli Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Fiorentina Piccoli
Piccoli: "Avevo offerte dall'Italia e dall'estero ma volevo solo la Fiorentina" Piccoli: "Avevo offerte dall'Italia e dall'estero ma volevo solo la Fiorentina"
Altre notizie Serie A
Pioli si schiera con Italiano: "Le stagioni finiscono a maggio, insensato un mercato... Pioli si schiera con Italiano: "Le stagioni finiscono a maggio, insensato un mercato ancora aperto…"
Il Chelsea informa la Roma: servono 30 milioni di euro per George. I dettagli Il Chelsea informa la Roma: servono 30 milioni di euro per George. I dettagli
Lorran, pura fantasia brasiliana per il Pisa di Gilardino: tutto sul predestinato... Lorran, pura fantasia brasiliana per il Pisa di Gilardino: tutto sul predestinato di soli 19 anni
Cremonese, Pickel saluta la Serie A: il centrocampista passa all'Espanyol UfficialeCremonese, Pickel saluta la Serie A: il centrocampista passa all'Espanyol
Asse caldo Verona-Venezia: ipotesi di scambio Kastanos-Kike Perez, i dettagli TMWAsse caldo Verona-Venezia: ipotesi di scambio Kastanos-Kike Perez, i dettagli
Sassuolo, Pinamonti dovrebbe restare: interesse del Bournemouth, ma non c'è apertura... Sassuolo, Pinamonti dovrebbe restare: interesse del Bournemouth, ma non c'è apertura
Bomber in Norvegia, flop in Francia: chi è Moumbagna, nuovo attaccante della Cremonese... Bomber in Norvegia, flop in Francia: chi è Moumbagna, nuovo attaccante della Cremonese
Atalanta, il Pescara accelera per il centrocampista Zuccon. C'è anche la Virtus Entella... TMWAtalanta, il Pescara accelera per il centrocampista Zuccon. C'è anche la Virtus Entella
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
5 Juventus, ieri nuovo summit per Kolo Muani: se salta, l'alternativa può essere... Vlahovic
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Guelfi e Ghibellini 18:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Harder non si sblocca senza Ioannidis allo Sporting. E il Milan torna forte su Vlahovic
Immagine top news n.1 Comuzzo ha detto no all'Al Hilal di Simone Inzaghi: il difensore (per ora) resta alla Fiorentina
Immagine top news n.2 La magia col Barça, trofei, infortuni e l'abbraccio alla nonna. Florenzi, storia di un romano di Roma
Immagine top news n.3 Napoli, ci siamo per il ritorno di Eljif Elmas: ultimi dettagli da limare e poi il via libera
Immagine top news n.4 Il caso Isak e non solo. Dovbyk e Vlahovic: il Newcastle tiene sulle spine i 9 della Serie A
Immagine top news n.5 Cavallo Pazzo Rabiot di nuovo con Allegri? Ci sono le basi per risolvere due problemi
Immagine top news n.6 Bella-Kotchap sbarca in Serie A. Il difensore tedesco è del Verona, le cifre dell'affare
Immagine top news n.7 Lecce, Nikola Stulic eredita la 9 di Krstovic. Il serbo ha firmato per 4 anni più opzione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia...
Immagine news podcast n.2 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
Immagine news podcast n.3 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.4 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Giaretta: "Il mio Pafos in Champions League, che storia! Sogno di sfidare l'Inter"
Immagine news Altre Notizie n.2 Alberto Di Chiara: "Pioli, serve un salto di qualità sfruttando il potenziale di Kean"
Immagine news Altre Notizie n.3 A. Paganin: "Juve, troppi 60 milioni per Kolo Muani. Koop? Manca di personalità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pioli si schiera con Italiano: "Le stagioni finiscono a maggio, insensato un mercato ancora aperto…"
Immagine news Serie A n.2 Il Chelsea informa la Roma: servono 30 milioni di euro per George. I dettagli
Immagine news Serie A n.3 Lorran, pura fantasia brasiliana per il Pisa di Gilardino: tutto sul predestinato di soli 19 anni
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Pickel saluta la Serie A: il centrocampista passa all'Espanyol
Immagine news Serie A n.5 Asse caldo Verona-Venezia: ipotesi di scambio Kastanos-Kike Perez, i dettagli
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Pinamonti dovrebbe restare: interesse del Bournemouth, ma non c'è apertura
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Lasagna si presenta: "Sono entusiasta. Rimanere a Bari? Nessuna chiamata"
Immagine news Serie B n.2 Assemblea Lega B, il presidente del Catanzaro Noto eletto nel consiglio direttivo
Immagine news Serie B n.3 Luigi Sepe cerca casa. Il portiere svincolato è valutato dal Pescara
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, è fatta per l'arrivo di Edoardo Vergani: era svincolato dal Sudtirol
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Adorante: "Non ho esitato un secondo a scegliere questo club. Qui posso crescere"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, in arrivo il colpo per l'attacco: in via di definizione l'operazione Di Francesco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Donnarumma va in prestito al Lumezzane. Ma prima rinnoverà con gli umbri
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, arriva a titolo definitivo dal Cassino l'attaccante Mattia Valente
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, in attacco arriva La Mantia: l'attaccante era svincolato dopo la SPAL
Immagine news Serie C n.4 Pianese, ecco Fabrizi dal Pineto. Percorso inverso per Mastropietro: va in Abruzzo
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, arriva la conferma in giallorosso per Carlo Ilari e Matteo Mandorlini
Immagine news Serie C n.6 Catania e Juve Stabia lavorano ad uno scambio: Quaini in Campania per Buglio in Sicilia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Storica prima gara in Women’s Champions League per l'Inter: l'11 nerazzurro contro il Brann
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League: Roma-Aktobe, le formazioni ufficiali: c’è Babajide
Immagine news Calcio femminile n.3 In Europa tocca a Roma e Inter: al via la seconda fase della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Le seconde squadre sbarcano anche nel femminile: è il Parma la prima ad annunciarla
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter-Brann, le convocate di Piovani: assente solo Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, Piovani sulla Champions: "Brann esperto e fisico. Giocheremo col coltello fra i denti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…