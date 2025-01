Ufficiale Vis Pesaro, risolto il contratto col tecnico Banchieri. C'è l'ACR Messina nel suo futuro

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver definito la risoluzione consensuale del contratto in essere con Simone Banchieri. La società volge all’allenatore gli auguri per un buon prosieguo della propria carriera sportiva".

Con questa nota il club marchigiano ha liberato il tecnico classe '74 che era stato esonerato nel marzo del 2024. In questo modo l'allenatore è libero di accasarsi altrove con il suo futuro che sembra essere all'ACR Messina. Il club peloritano, come riportano i colleghi di Tuttoc.com, avrebbero infatti scelto lui per sostituire il dimissionario Giacomo Modica che ha confermato di non voler tornare sui propri passi come spiegato oggi dal presidente giallorosso Stefano Alaimo.