A Ferrara il convegno ‘Il Futuro in gioco’ sui giovani: presenti anche Zola e Baldini

Fra una settimana Ferrara sarà al centro del calcio dilettantistico italiano. Nella città emiliana infatti il 23 e 24 ottobre si terrà il convegno ‘Il Futuro in gioco’ in cui si discuterà di come tracciare la rotta per il calcio di base di domani mettendo al centro i giovani e il loro legame con il territorio in un’ottica di filiera con il professionismo. Un convegno, patrocinato dal Comune di Ferrara, in cui saranno riuniti i Consigli Direttivi di tutti i Comitati Regionali LND, il Dipartimento Interregionale (Serie D) e i responsabili delle rappresentative nazionali e regionali attorno a un tavolo di confronto con i vertici della Lega Pro e rappresentanti del Club Italia FIGC. Assumendo come riferimento la Riforma Zola e le direttive federali per lo sviluppo dei talenti, le due giornate serviranno da punto di partenza per delineare la futura strategia LND per la valorizzazione dei giovani in una logica d’interscambio con la Serie C.

Il programma dei due giorni e gli ospiti

La giornata inaugurale di venerdì 23 ottobre (ore 17-19) vedrà intervenire il presidente LND Giancarlo Abete, il presidente Lega Pro Matteo Marani con il vicepresidente vicario Gianfranco Zola (in collegamento), il coordinatore tecnico delle nazionali giovanili FIGC Maurizio Viscidi e il CT della Nazionale Under 21 Silvio Baldini. I lavori proseguiranno nella mattinata di sabato 24 ottobre (ore 10-12) con un focus sull’impiego dei giovani in Serie D e nei campionati di Eccellenza e sul valore delle rappresentative nazionali e regionali: speaker di giornata il segretario generale LND Massimo Ciaccolini, il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, il coordinatore Area gestionale e amm.va Rappresentative Nazionali LND Alberto Branchesi, il responsabile Area tecnica Rappresentative Nazionali LND Massimo Piscedda e il selezionatore della Rappresentativa Serie D Giuliano Giannichedda.

Le parole di Giancarlo Abete, presidente LND

“Ferrara rappresenta una opportunità di grande significato per testimoniare l’attenzione della Lega Nazionale Dilettanti per la valorizzazione dei giovani calciatori. Sarà una occasione di confronto tra le linee guida e gli indirizzi tecnici dedicati alla crescita giovanile da parte del Club Italia e le attività che a livello nazionale e sul territorio vengono svolte in Lega Dilettanti attraverso le proprie rappresentative. L’iniziativa costituirà una occasione per un confronto diretto con le politiche di valorizzazione dei giovani portate avanti dalla Lega Pro, primo gradino del professionismo, ascoltando le linee d’indirizzo del Presidente Marani e di Gianfranco Zola che illustrerà il progetto che è stato reso operativo all’interno della Lega. - sono le parole di Abete riportate dal sito della LND - L’obiettivo è individuare le strade migliori per sostenere l’impegno delle società, ottimizzare i percorsi di crescita dei ragazzi e riconoscere il ruolo fondamentale dei territori nella formazione dei talenti. Sarà importante ascoltare esperienze e competenze diverse coinvolgendo chi opera quotidianamente nella formazione per trasformare il confronto in proposte concrete. La presenza delle istituzioni cittadine sottolinea inoltre il valore del legame tra calcio e territorio. La nostra ambizione è fare di queste due giornate un momento di analisi e programmazione, nel quale il gruppo dirigente della Lega Nazionale Dilettanti possa contribuire a costruire prospettive future sempre più solide per i giovani e per le società che li accompagnano nel loro percorso sportivo”.