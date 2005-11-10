Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

A Ferrara il convegno ‘Il Futuro in gioco’ sui giovani: presenti anche Zola e Baldini

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:49Serie D
16.10.2026 15:49Serie D
Fonti preferite
Il convegno mira a tracciare la rotta per il calcio di base del futuro. La Riforma Zola sarà il riferimento del confronto fra LND, Lega Pro e Club Italia della FIGC
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Fra una settimana Ferrara sarà al centro del calcio dilettantistico italiano. Nella città emiliana infatti il 23 e 24 ottobre si terrà il convegno ‘Il Futuro in gioco’ in cui si discuterà di come tracciare la rotta per il calcio di base di domani mettendo al centro i giovani e il loro legame con il territorio in un’ottica di filiera con il professionismo. Un convegno, patrocinato dal Comune di Ferrara, in cui saranno riuniti i Consigli Direttivi di tutti i Comitati Regionali LND, il Dipartimento Interregionale (Serie D) e i responsabili delle rappresentative nazionali e regionali attorno a un tavolo di confronto con i vertici della Lega Pro e rappresentanti del Club Italia FIGC. Assumendo come riferimento la Riforma Zola e le direttive federali per lo sviluppo dei talenti, le due giornate serviranno da punto di partenza per delineare la futura strategia LND per la valorizzazione dei giovani in una logica d’interscambio con la Serie C.

Il programma dei due giorni e gli ospiti

La giornata inaugurale di venerdì 23 ottobre (ore 17-19) vedrà intervenire il presidente LND Giancarlo Abete, il presidente Lega Pro Matteo Marani con il vicepresidente vicario Gianfranco Zola (in collegamento), il coordinatore tecnico delle nazionali giovanili FIGC Maurizio Viscidi e il CT della Nazionale Under 21 Silvio Baldini. I lavori proseguiranno nella mattinata di sabato 24 ottobre (ore 10-12) con un focus sull’impiego dei giovani in Serie D e nei campionati di Eccellenza e sul valore delle rappresentative nazionali e regionali: speaker di giornata il segretario generale LND Massimo Ciaccolini, il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, il coordinatore Area gestionale e amm.va Rappresentative Nazionali LND Alberto Branchesi, il responsabile Area tecnica Rappresentative Nazionali LND Massimo Piscedda e il selezionatore della Rappresentativa Serie D Giuliano Giannichedda.

Le parole di Giancarlo Abete, presidente LND

“Ferrara rappresenta una opportunità di grande significato per testimoniare l’attenzione della Lega Nazionale Dilettanti per la valorizzazione dei giovani calciatori. Sarà una occasione di confronto tra le linee guida e gli indirizzi tecnici dedicati alla crescita giovanile da parte del Club Italia e le attività che a livello nazionale e sul territorio vengono svolte in Lega Dilettanti attraverso le proprie rappresentative. L’iniziativa costituirà una occasione per un confronto diretto con le politiche di valorizzazione dei giovani portate avanti dalla Lega Pro, primo gradino del professionismo, ascoltando le linee d’indirizzo del Presidente Marani e di Gianfranco Zola che illustrerà il progetto che è stato reso operativo all’interno della Lega. - sono le parole di Abete riportate dal sito della LND - L’obiettivo è individuare le strade migliori per sostenere l’impegno delle società, ottimizzare i percorsi di crescita dei ragazzi e riconoscere il ruolo fondamentale dei territori nella formazione dei talenti. Sarà importante ascoltare esperienze e competenze diverse coinvolgendo chi opera quotidianamente nella formazione per trasformare il confronto in proposte concrete. La presenza delle istituzioni cittadine sottolinea inoltre il valore del legame tra calcio e territorio. La nostra ambizione è fare di queste due giornate un momento di analisi e programmazione, nel quale il gruppo dirigente della Lega Nazionale Dilettanti possa contribuire a costruire prospettive future sempre più solide per i giovani e per le società che li accompagnano nel loro percorso sportivo”.

Articoli correlati

Immagine news 1
Cristiano Bacci: "Dalla salvezza al 96' all'attesa per una nuova sfida: ora cerco stabilità"
Immagine news 2
Di Natale: "Baldini un maestro come Spalletti: a giocare a calcio con lui provi gioia"
Immagine news 3
Italia U21, Baldini non si nasconde: "Voglio vincere l'Europeo e le Olimpiadi"

Altre notizie Serie D

Oggi
Immagine news 1
15:49 Serie D
A Ferrara il convegno ‘Il Futuro in gioco’ sui giovani: presenti anche Zola e Baldini
Immagine news 2
13:16 Serie DUfficiale
UfficialeL'ex Padova Voltan trova squadra: ripartirà dalla Serie D con la maglia dell'Este
Ieri
Immagine news 3
22:48 Serie DUfficiale
UfficialeNuova Ternana, è addio con Lisuzzo in panchina. Al suo posto ecco Barilari
Immagine news 4
21:40 Serie DUfficiale
UfficialeMenna trova subito squadra: dopo l'addio all'Ascoli c'è la firma con il Teramo
mercoledì 14 ottobre
Immagine news 5
17:50 Serie DUfficiale
UfficialeIl fantasista Voltan riparte dalla Serie D: ha firmato con il Cjarlins Muzane
Immagine news 6
12:49 Serie DUfficiale
UfficialeAncona, colpo dalla Serie C. Dal Campobasso arriva Antonello Serra
martedì 13 ottobre
Immagine news 7
15:04 Serie D
Dopo oltre duecento presenze fra i Pro Davide Voltan è pronto per il Cjarlins Muzane
Immagine news 8
12:19 Serie DTMW
TMWMilan Futuro, partenza tra luci e ombre: Ossola trascina, difesa da registrare
Immagine editoriale di Marco Conterio
Cisse il manifesto del progetto Cardinale ma è incomprensibile aver tenuto fuori Bartesaghi per Estupinan. Kolo Muani top nel suo vero ruolo ma lì ci sono già Yildiz e Alajbegovic...
Primo piano
Immagine top news n.0 Nell'Inter si ferma anche Pavard. Il report: "Risentimento agli adduttori della coscia destra"
Immagine top news n.1 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato
Immagine top news n.2 Inter, Chivu annuncia: "Lautaro torna dopo la sosta". Ma non risponde su Provedel o Martinez
Immagine top news n.3 Roma, Gasperini: "Spero Dybala rientri settimana prossima. Cristante? Puntiamo al Napoli"
Immagine top news n.4 Allegri chiude il caso De Bruyne: "Non sono infastidito, è stata solo un'incomprensione"
Immagine top news n.5 Né Kolo Muani né Woltemade: Nico Gonzalez è e sarà il punto fermo in attacco per Spalletti
Immagine top news n.6 Woltemade con Kolo Muani può chiudere un fronte di mercato. E aprirne un altro
Immagine top news n.7 Tomori supera l'esame al rientro da titolare. È pronto a diventare un elemento chiave
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.4 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, un ko con più demeriti di Gasp o meriti di Mou? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda sulla Roma: "Comunque esce rafforzata dalla sfida col Real"
Serie A
Immagine box news Serie A Coca-Cola e Continental diventano partner della Lega Serie A. Le novità dall'Assemblea
Immagine box news Serie A Bologna, Palladino: "Ho scelto il portiere. Dovbyk sta aspettando una chance"
Immagine box news Serie A Dybala non è grave, Kone fuori un mese: quali partite salteranno i due giocatori della Roma
Immagine box news Serie A Rischio B per il Venezia? Antonelli: "Tranquillizzo i tifosi: i programmi non cambierebbero"
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini sulla rosa: "Oggi non possiamo fare niente. Dicono che mi lamento..."
Immagine box news Serie A Venezia, Nicola: "Ho firmato un biennale ma non è importante. Promessa per la salvezza? Ci penso"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco in vista della Cremonese: "Non possiamo permetterci cali di tensione"
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "Serve una reazione importante. Fischi vanno tramutati in applausi"
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti: "Romagnoli out, Shpendi e Popov insieme è una soluzione che mi piace"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Vicenza non è in crisi. Servirà avere più cattiveria di loro"
Immagine box news Serie B Avellino, Ambrosone sullo stadio: "Valuteremo se il partenariato è compatibile coi finanziamenti"
Serie C
Immagine box news Serie C Bari, all'incontro fra Marino e il comitato dei garanti ci sarà anche un legale della Filmauro
Immagine box news Serie C Tegola La Gumina per la Salernitana: lesione all'adduttore e circa un mese di stop
Immagine box news Serie C Serie C, la sfida fra Bari e Crotone sarà trasmessa in chiaro su Rai 2
Immagine box news Serie C Bari, il comitato di garanzia incontra Marino: sul tavolo il futuro del club
Immagine box news Serie C Ostiamare, Gerbaudo ai saluti dopo tre mesi: c'è la Sarnese
Immagine box news Serie C Mario Petrone: "Il Potenza merita il primato, lo Spezia ha una marcia in più"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 ottobre 1983, l'ultima di Giorgio Chinaglia. È un'amichevole fra Cosmos e Lazio
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio