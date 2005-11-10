Under 21, Baldini non può lamentarsi: Italia sorteggiata nel Gruppo B con Albania, Spagna e Finlandia
Simone Lorini
Sono stati sorteggiati i gruppi eliminatori della fase finale dell'Europeo 2027 Under 21: la squadra di Silvio Baldini può sorridere, l'urna ha regalato come avversari Spagna (in fascia 1), Albania e Finlandia, questi ultimi non certo avversari imbattibili. Evitate, tanto per fare due nomi, squadre di alto livello come Norvegia e Belgio, finite in un difficilissimo Gruppo D con Germania e Paesi Bassi.
I gironi
Gruppo A: Serbia, Polonia, Inghilterra, Francia
Gruppo B: Albania, Spagna, ITALIA, Finlandia
Gruppo C: Cechia, Portogallo, Grecia, Croazia
Gruppo D: Norvegia, Belgio, Germania, Paesi Bassi
LE GARE DELL'ITALIA
Mercoledì 16 giugno Italia-Finlandia a Elbasan
Sabato 19 giugno Albania-Italia a Tirana (Arena Kombetare)
Martedì 22 giugno Spagna-Italia a Tirana (Arena Kombetare)