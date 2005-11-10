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Luca Strizzolo riparte dalla Serie D: l'ex Modena e Cremonese firma con l'LMEUfficiale
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Daniel Uccellieri
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autore Daniel Uccellieri
24.11.2026 00:19Serie D
Dopo essere stato accostato al Cjarlins Muzane, Luca Strizzolo ha scelto l'LME di Mortegliano: ripartirà dalla Serie D.
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Dopo essere stato accostato con insistenza al Cjarlins Muzane, Luca Strizzolo ha sciolto le riserve sul proprio futuro: l'attaccante ripartirà dall'LME, formazione di Mortegliano, dove vestirà la maglia biancazzurra.
Per il centravanti si apre così una nuova esperienza in Serie D, dopo una carriera trascorsa prevalentemente tra Serie B e Serie C. Strizzolo porta con sé un bagaglio importante, avendo indossato nel corso degli anni le maglie di Modena, Cremonese, Cosenza e Pisa, oltre a quelle di altre società.
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