Dopo essere stato accostato con insistenza al Cjarlins Muzane, Luca Strizzolo ha sciolto le riserve sul proprio futuro: l'attaccante ripartirà dall'LME, formazione di Mortegliano, dove vestirà la maglia biancazzurra.

Per il centravanti si apre così una nuova esperienza in Serie D, dopo una carriera trascorsa prevalentemente tra Serie B e Serie C. Strizzolo porta con sé un bagaglio importante, avendo indossato nel corso degli anni le maglie di Modena, Cremonese, Cosenza e Pisa, oltre a quelle di altre società.