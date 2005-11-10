Parlando alla UEFA, il ct dell'Under 21 azzurra Silvio Baldini parla così del sorteggio che ha destinato Albania, Spagna e Finlandia come avversarie del girone eliminatorio: “Sarà banale, ma tutte le partite sono uguali, ormai siamo qui ed è una fase finale, non possiamo fare discorsi diversi. Siamo una squadra competitiva e possiamo arrivare in fondo”.

Sulla qualificazione:

“Siamo arrivati alla partita di Pescara contro la Polonia convinti che anche all’andata, seppur perdendo, avevamo giocato una partita di alto livello. Ma il calcio è così. Sapevamo che era difficile ma che avevamo la qualità per poter vincere”.

Sul Gruppo B:

“Onestamente qualsiasi gruppo era indifferente. Siamo pronti”.