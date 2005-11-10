In un momento storico che necessita un ricambio generazionale, in Italia si sta guardando molto ai nuovi talenti, che anche la Serie B contribuisce a valorizzare, non solo per l'esclusivo interesse del club, ma anche per il futuro del calcio italiano. Tanti i nomi che sono ora alla ribalta, e tra questi spicca anche Tommaso Rubino, di proprietà della Fiorentina ma ora in prestito alla Carrarese, dove sta ottimamente figurando per consacrarsi definitivamente al calcio dei grandi.

Gli apuani son tornati a dargli fiducia. E hanno avuto ragione.

Già a Carrara nella passata stagione, il classe 2006 - con un alto minutaggio in campo limitato solo da un infortunio di inizio stagione - è un punto fermo della risalita operata dalla squadra con l'arrivo di Guido Pagliuca in panchina, e nelle nove presenze finora all'attivo ha collezionato quattro gol, il doppio di quello che aveva fatto nel passato campionato. Prestazioni sempre importanti, le sue, dove ha dimostrato capacità di giocare tra le linee con qualità e freddezza soprattutto negli ultimi 16 metri. Una crescita esponenziale, che lo rende tra l'altro, guardando ai suoi coetanei, uno dei giocatori con il più alto minutaggio della categoria.

L'azzurro...che non è solo quello della Carrarese.

Il calciatore, alla luce di quelle che son state le prestazioni, è nei radar dell'Under 21 di Silvio Baldini, che è stato per altro anche allenatore della Carrarese. Lo staff tecnico azzurro lo sta monitorando, e non è da escludere una prossima chiamata se le prestazioni del giocatore saranno confermate. Il futuro, insomma, è nelle sue mani.