Nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport, il ct dell'Italia U21 Silvio Baldini ha speso parole importanti anche per Francesco Camarda e Alphadjo Cissé, due talenti rossoneri in rampa di lancio. Su Camarda, il commissario tecnico degli azzurrini ha evidenziato la possibilità che l'attaccante possa diventare uno dei riferimenti offensivi della Nazionale maggiore. "Per me sì - ha esordito senza mezzi termini -. Li vedo in pianta stabile in Nazionale A, chiaro che devono dimostrarlo e guadagnarselo sul campo. Ma hanno tutte le caratteristiche per farlo. Alpha l'ho trovato più preparato anche nelle scelte di gioco, bravo Amorim a valorizzarlo".

Su Cissé: "Rispetto a un anno fa è più maturo"

Spazio infine al percorso di Alphadjo Cissé, cresciuto dal punto di vista tecnico e caratteriale rispetto alla precedente esperienza in Nazionale. Baldini ha sottolineato il contributo del Milan nella valorizzazione del giovane calciatore. "Rispetto a un anno fa ho trovato un altro ragazzo, più maturo e preparato, con un'autostima più spiccata, psicologicamente cambiato, più forte - ha aggiunto -. Deve ringraziare il Milan che lo ha preso dal Catanzaro in Serie B, gli ha creduto e gli ha fatto spazio, facendolo poi giocare con continuità. Se poi viene in Nazionale e fa bene, tanto meglio", ha concluso Baldini.