tmw Acr Messina, scelto l'allenatore in caso di promozione: è Eziolino Capuano

L'Acr Messina è a un passo dalla promozione in Serie C grazie ai quattro punti di vantaggio sui rivali cittadini del FC Messina. E per questo sta iniziando a programmare il futuro fra i professionisti a cominciare dal tecnico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la società peloritana avrebbe infatti trovato un accordo con Eziolino Capuano per la prossima stagione. Un accordo che ovviamente avrà valore solo in caso di promozione in terza serie.