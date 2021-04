ufficiale A Prato finisce l'era Toccafondi. Dopo 42 anni il club passa a Commini Group

Rivoluzione in casa Prato: come già annunciato, la fine dell'era Toccafondi era verso il tramonto, e ora arriva l'ufficialità

Attraverso un comunicato ufficiale che di seguito riportiamo, infatti, il club toscano comunica la cessione del pacchetto azionario alla Commini Group:

"Il Presidente della Società Associazione Calcio Prato S.S.D. a R.L. Sig. Paolo Toccafondi comunica che in data odierna, presso lo Studio Notarile Francesco D’Ambrosi e Tiziano Casale Associati, è stato formalizzato e sottoscritto atto di cessione, con efficacia differita al 1° Luglio 2021, della totalità delle quote del suddetto club alla società Commini Group Spa, alla presenza del suo legale rappresentate e Presidente Dott. Stefano Commini.

L’attuale Cda rimarrà in carica fino alla data del 30 Giugno 2021, termine finale della corrente stagione sportiva, al fine di onorare direttamente tutti gli impegni presi con atleti, collaboratori e fornitori.

Gli ulteriori dettagli di detta operazione saranno illustrati dalla nuova proprietà, che nel breve si presenterà ai media, alla città ed ai tifosi.

“Dopo 42 anni di ininterrotta gestione e responsabilità del club della mia città, prima della mia famiglia e poi personale, colgo l’occasione per manifestare al Dott. Commini ed al suo staff il mio più sincero in bocca al lupo per questa nuova importante e difficile sfida, ringraziandolo inoltre per la discrezione e la celerità con cui ha condotto l’operazione.

Allo stesso modo, ringrazio i tifosi del Prato che in tutti questi anni hanno, ognuno a proprio modo, sostenuto il club, augurandogli di poter raggiungere i più prestigiosi traguardi; certamente abbinati anche alla migliore gestione possibile della società, che rappresenta per il sottoscritto e la sua famiglia un vero e proprio motivo di amore.”

Forza Prato per sempre!

“Paolino” Toccafondi".