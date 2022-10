ufficiale Aprilia, colpo da 90 per l'attacco! Tesserato l'ex Pisa e Bari Cani

Un colpo da novanta per l'Aprilia, formazione del Girone G di Serie D. Come comunica il club, infatti, è stato tesserato l'esperto attaccante albanese Edgar Cani, con alle spalle anche esperienze in Serie B.

Ecco la nota:

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con l’attaccante classe 1989 Edgar Çani, che arriva dopo aver maturato in questi anni tanta esperienza nei campionati professionistici.

Çani, a 33 anni, ha militato nell’ultima parte di stagione in Sardegna alla Torres oltre ad aver giocato con in Serie C con Vibonese e Pescara, in Serie B con le maglie di Pisa, Catania, Bari, Carpi, Modena, Piacenza, Padova, Ascoli in aggiunta a qualche presenza in Serie A con Palermo e Catania. Ha maturato esperienze anche all’estero con Leeds, Polonia Varsavia e Partizani Tirana".