BRANDO MORUZZI

Il presidente della ASD SANGIOVANNESE 1927 Giovanni Serafini, il presidente del Comitato Biancoazzurro Marco Merli e il presidente della Marzocco Sangiovannese Maurizio Minghi comunicano che Brando Moruzzi è stato ceduto in data odierna alla Juventus Football Club. Il giocatore, in accordo con le due Società, proseguirà il campionato di Serie D con la Sangiovannese fino al termine della stagione 2021/22

Grande soddisfazione in casa azzurra per tutti gli addetti ai lavori che vedono concretizzarsi ancora una volta il progetto di valutazione dei giovani, una filosofia tanto dibattuta in ogni Società sportiva. Soddisfazione condivisa con i sostenitori e con tutti gli Sponsor che rendono la Sangiovannese una piazza ambita che prosegue nell’impresa di generare calciatori.

I dettagli dell'operazione non saranno secondari ma ciò che conta è la qualità del lavoro svolto dalla dirigenza azzurra. La Società di piazza Arduino Casprini fin dall'insediamento datato dicembre 2016, ha sempre rivolto la massima attenzione allo sviluppo delle varie aree sportive, visualizzandole come una sequenza di progressi in successione: dalla Scuola Calcio Élite al Settore Giovanile fino alla Prima Squadra.

Il background della Società, l'obiettivo principale del progetto è sempre stato la crescita e la valorizzazione dei propri tesserati.

Brando Inserito nel ranking della Lega Nazionale Dilettanti tra i migliori 2004 nei 9 gironi di Serie D, un élite di ragazzi non ancora maggiorenni che si sono particolarmente distinti in questa prima parte di stagione. Il giovane talento azzurro è stato impiegato titolare da mister Iacobelli in 14 delle 16 gare disputate nel girone di andata, per Brando anche una rete, realizzata il 31 ottobre 2021.

Complimenti Brando!

