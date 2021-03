12 marzo 2003, la Juve batte il Deportivo e vola ai quarti di Champions

Il 12 marzo 2003 la Juventus batte 3-2 il Deportivo e si qualifica ai quarti di finale di Champions League. A Torino si disputò quella sera una delle partite più emozionanti viste in quella competizione e che abbiano coinvolto una squadra italiana. Era la quinta giornata della seconda fase a gironi del torneo: le due squadre arrivarono alla sfida appaiate al secondo posto in classifica e la partita d'andata era terminata 2-2. Ciro Ferrara di testa portò in vantaggio i bianconeri, ma Tristan pareggiò i conti. Nella ripresa Makaay segnò il gol del vantaggio per i galiziani e sembrò la fine. Trezeguet trovò il gol del pari e la partita pareva destinata a chiudersi sul pari. Fino al 92' quando Igor Tudor pescò il jolly: il croato colpì al volo di sinistro da fuori area e superò Juanmi: fu il 3-2 definitivo che valse vittoria e qualificazione ai ragazzi di Marcello Lippi, con un turno d'anticipo.