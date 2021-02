14 febbraio 2002, muore Hidegkuti, primo centravanti arretrato della storia

Il 14 febbraio 2002 muore a Budapest, all'età di 80 anni, Nandor Hidegkuti. Fu giocatore della mitica Honved e noto anche per la figura del centravanti arretrato. Durante le Olimpiadi del 1952 (vinte dai magiari) l'allenatore dell'Ungheria inserì Hidegkuti impostandolo proprio come centravanti arretrato, che si posiziona nella trequarti tra centrocampo e attacco. E quel ruolo creò parecchi problemi agli avversari. Da allenatore Hidegkuti guidò anche la Fiorentina, dal '60 al '62. E con i viola vinse la Coppa Italia e soprattutto la Coppe delle Coppe, nel 1961. In Italia ha anche guidato il Mantova e poi in patria ha vinto lo scudetto con il Gyor. L'MTK Budapest (il club a cui è stato maggiormente legato) gli ha intitolato lo stadio.