14 luglio 1998, Francia in festa per celebrare la conquista del Mondiale

Il 14 luglio 1998 la Francia è doppiamente in festa. È la ricorrenza della Presa della Bastiglia e per la prima volta il popolo francese vede la propria squadra nazionale celebrare la vittoria ai Mondiali. Il successo era avvenuto due giorni prima, allo Stade de France, contro il Brasile per 3-0 grazie a una doppietta di Zinedine Zidane e una rete di Emmanuel Petit. La folla si riversò sugli Champs Elysèes, con in testa ancora una delle magie dello stesso Zidane che realizzò i due gol di testa.