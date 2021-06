4 giugno 1961, clamoroso al Cibali: il Catania batte 2-0 l'Inter

"Clamoroso al Cibali" è diventata un'espressione molto utilizzata in occasione di un risultato assolutamente inaspettato. L'origine risale al 4 giugno 1961: secondo alcuni fu Sandro Ciotti, il noto radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto a pronunciare questa frase dopo il secondo gol del Catania contro la corazzata Inter (ma in realtà non ci sono conferme che quest'espressione sia stata del radiocronista romano). I rossoazzurri vinsero, allo stadio Cibali, per 2-0. E fu un risultato decisivo ai fini dell'assegnazione dello scudetto. L'Inter si presentava all'ultima giornata giocandosi il titolo con la Juventus: i nerazzurri erano staccati di due lunghezze e con lo scontro diretto contro i bianconeri da recuperare. Juventus-Inter, originariamente prevista per il 16 aprile, venne sospesa per un'invasione di campo da parte dei tifosi entrati in campo senza biglietto. Inizialmente venne data la vittoria a tavolino ai nerazzurri ma il ricorso presentato dalla Juventus ribaltò la situazione: la CAF ordinò la ripetizione della gara che si sarebbe disputata il 10 giugno, a campionato finito. Si arrivò così al 4 giugno con le partite Juventus-Bari e Catania-Inter. I bianconeri si fecero fermare in casa dai pugliesi per 1-1 ma i nerazzurri andarono incontro al ko con il Catania che peraltro era stato umiliato nella gara d'andata a San Siro per 5-0 (partita passata alla storia per le quattro autoreti realizzate). I giocatori siciliani non avevano dimenticato le parole di scherno del tecnico dell'Inter Helenio Herrera, che definì gli etnei dei postelegrafonici. E il 4 giugno giocarono quindi la partita della vita, vincendo 2-0 e regalando il titolo alla Juve.