Campionato under 18, le semifinali. Roma a valanga, Inter eliminata dal Genoa

Allo stadio "Bruno Benelli" di Ravenna si è disputata la prima gara delle semifinali del campionato under 18. Di fronte Roma ed Atalanta, in una sorta di rivincita della sfida vinta dai bergamaschi nella categoria Primavera. Contrariamente alla gara di martedì, i valori tecnici in campo si rivelano nettamente a favore dei giallorossi che dominano i novanta minuti imponendosi in un perentorio 6-0.

Uno scarto di molto superiore a quanto fatto vedere durante la stagione regolare, dove i capitolini sono arrivati secondi e i nerazzurri terzi. Quest'ultimi hanno dovuto però concedere i migliori 2003 alla formazione di Brambilla che domani affronterà la Sampdoria nella semifinale del torneo Primavera.

Due le doppiette nella Roma, per il ghanese Felix Afena-Gyan e per il subentrato Simone Modugno, completano la goleada i timbri di Cassano e Volpato.

Al "Dino Manuzzi" di Cesena l'altra semifinale vede impegnate tre ore più tardi Inter e Genoa, piazzatesi rispettivamente prima e quarta durante il torneo. La sfida parte dalle panchine, due grandi ex giocatori come Christian Chivu e Gennaro Ruotolo. Il match si sblocca dopo pochi minuti grazie al genoano Fossati che, in seguito ad un buco difensivo, si ritrova solo davanti a Botis e non ha difficoltà a controllare e mettere in rete. Per tutto il primo tempo l'Inter non riesce a rendersi pericolosa, è anzi il Genoa ad avere le occasioni migliori per raddoppiare, soprattutto con il franco-tunisino Sahli.

Bisogna aspettare un quarto d'ora nella ripresa per assistere alla prima occasione in assoluto per l'Inter, ma il neo entrato Magazzù fallisce sotto porta una facile deviazione su cross di Peschetola. Ma è solo un lampo, visto che dopo qualche giro di lancetta arriva il secondo goal del Genoa con Giacchino che entra in area e piazza di destro un tiro all'angolino.

L'Inter dovrebbe finire al tappeto, trova però immediatamente un sussulto grazie ad un colpo di testa ancora di Magazzù deviato da Corci sulla traversa. Il goal della speranza è opera dell'ottimo Peschetola che, ben servito da Jurgens, penetra in area e di sinistro batte il portiere avversario. A parte un'ultima occasione a firma del solito Magazzù, l'Inter non riesce ad impensierire la difesa avversaria e così il Genoa porta a casa una vittoria fondamentale.

I rossoblù realizzano una clamorosa doppietta, visto che sono in finale sia per l'under 18 che per l'under 17 e sempre contro la Roma.

Campionato under 18 semifinali

Roma-Atalanta 6-0

reti: 20', 65' Afena-Gyan (R), 35' Cassano (R), 55' Volpato (R), 80', 86' Modugno (R)

Inter-Genoa 1-2

reti: 7' Fossati (G), 66' Giacchino (G), 82' Peschetola (I)

Finale

Lunedì 28 giugno ore 19.00 Roma - Genoa.