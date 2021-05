Di Trapani (Usigrai): "Giostra del Gol a rischio, una scelta della Lega Calcio"

Segretario Usigrai: "Ma la Rai cosa fa per salvarla?"

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Credo sia necessario chiarimento: non è la #Rai che chiude La Giostra Dei Gol, ma la Serie A che non ha messo in vendita il pacchetto di diritti tv che consentiva quel programma. Quindi, le lamentele - che condivido - vanno rivolte verso la Lega Calcio e non verso la Rai". Lo scrive in due tweet il segretario dell'Usigrai, Vittorio di Trapani, che interviene sulla vicenda della paventata chiusura della trasmissione di Rai Italia. Ma di Trapani è anche critico con la Rai, alla quale rivolge tre domande: "La Rai ha contestato il bando #dirittitv che rischia di non garantire l'obbligo di 'massimizzare la visibilità'? E perché non dice che La Giostra Dei Gol è a rischio non per sua scelta, ma per mancata vendita Diritti Tv?. Ma soprattutto, la Rai cosa sta facendo per salvarla?" (ANSA).