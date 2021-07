Euro2020 vs Copa America: tutte le migliori statistiche le vince Messi. In Europa calciatori vari

Un dato curioso emerge dal confronto tra la Copa America ed Euro2020 (competizioni vinte rispettivamente da Argentina e Italia), e riguarda i protagonisti dei due tornei.

Perché, se da un lato tutte le migliori statistiche di gioco degli Europei si riferiscono a calciatori differenti, quelle della Coppa Sudamericana sono appannaggio di Lionel Messi. E lui l'uomo più prolifico della competizione, con 4 gol e 6 assist, intanto che in Europa Cristiano Ronaldo ha battuto la concorrenza con 5 gol e un assist; Messi è stato anche colui che ha segnato di più da calcio piazzato, due reti, contro la sola del danese Mikkel Damsgaard.

L'argentino ha poi battuto anche l'italiano Marco Verratti, che con 14 chances create è il migliore dell'Europeo: Messi, però, ne ha create 21.

Messi literally has better stats then the entire Euro’s tournament... 🤯 pic.twitter.com/ztiXgLhiM9

— 💎 (@BarcaDubs) July 13, 2021