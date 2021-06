Maccarone: "Felice che Sarri sia tornato ad allenare in una grande piazza come la Lazio"

"Sono contento che mister Sarri sia tornato ad allenare e che lo abbia fatto in una grande piazza quella della Lazio. Non me lo aspettavo, perché ci sono stati un sacco di cambi in panchina in Serie A quest'anno. Penso che possa fare bene, perché lo reputo uno dei migliori allenatori in circolazione". Così Massimo Maccarone, ex attaccante dell'Empoli che sotto la guida di Sarri si è rilanciato, intervistato dal Corriere dello Sport. "Si capiva che fosse un allenatore di altissimo livello, la sensazione era che avesse solo bisogno di trovare l'occasione giusta. E per fortuna l'ha avuto, a Napoli ha fatto un calcio fantastico. Poi l'Europa League al Chelsea, lo Scudetto alla Juve. Secondo me può fare molto di più, lo reputo un allenatore estremamente moderno nonostante la sua età. È uno che studia tanto, che si dedica tutti i giorni a guardare partite, a studiare giocatori e cose nuove".