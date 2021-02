Marchegiani parla chiaro: "Non è Sirigu il problema del Torino, ma lo smarrimento di certezze"

"Non è Sirigu il problema del Torino". È questa l’opinione di Luca Marchegiani, intervistato dal Corriere di Torino: "Per un portiere è difficile non rimanere invischiato nei problemi della squadra. Sirigu è riuscito a fare la differenza l’anno scorso, oggi non sta vivendo la sua miglior stagione. Ma a me sembra anche parecchio sfortunato. Penso al gol di Ilicic a Bergamo, in cui è stato tradito dal fatto che lo sloveno non ha colpito bene il pallone. A me è successa una cosa simile in un Lazio-Napoli, quando presi un gol per un liscio dell’attaccante che mi mise fuori causa. Insomma, se lo sviluppo di quell’azione fosse stato normale, lui quel gol non lo avrebbe preso".

Fa bene Nicola a confermargli fiducia? "Un allenatore fa le sue scelte in base a quello che sente e vede in settimana. Mi limito a dire chiaramente che il problema del Torino non è Sirigu, ma lo smarrimento di certezze che ha portato molti giocatori a rendere sotto il loro standard".