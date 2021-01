Tiribocchi sulla vittoria della Lazio: "Non ha giocato bene ma è sembrata una squadra cattiva"

Simone Tiribocchi, opinionista DAZN per Lazio-Fiorentina, ha così commentato la vittoria per 2-1 dei biancocelesti all'Olimpico: "La Lazio ha fatto gol, ma poi è sembrata concentrata e cattiva. Non ha giocato bene, ma la vittoria è arrivata. I giocatori della Lazio hanno fatto 4-5 giocate importanti, ma più di tutto hanno badato al sodo, non ha giocato benissimo ma ha difeso molto bene".