tmw radio Gregucci: "Lazio ancora non sarriana ma con l'Atalanta può esaltarsi"

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato l'ex calciatore e tecnico Angelo Adamo Gregucci. Ecco cosa ha detto:

Inter, brutta tegola l'infortunio di Correa:

"L'Inter ha la rosa per sopperire a tutto. Le insidie sono dietro l'angolo, il Covid sta condizionando il campionato ma l'Inter è solidissima, lo ha dimostrato anche in Coppa".

Lazio che sfida l'Atalanta nel weekend:

"Due scuole di pensiero, le partite sono belle ricche di gol tra queste due. Non è ancora una squadra sarriana, vede dei progressi e i numeri lo dicono, ma non vedo una squadra ancora veloce. Quando ci sono le soste delle Nazionali, lui dovrebbe incidere di più ma non avere i giocatori in quel periodo incide. La squadra di Gasperini è molto pericolosa ma manca uno di peso se non c'è Zapata. Mancherà tanto perché è insostituibile nel suo modo di intendere il calcio. Io penso che Sarri possa far bene, sempre che recuperi Zaccagni. Dietro però manca Acerbi, che è un riferimento per questa squadra. Sarà una partita difficile ma che potrebbe esaltare le qualità della Lazio, soprattutto in ripartenza".

Sarri che torna a criticare anche il sistema calcio a livello europeo:

"Si giocano tante partite, così non è calcio di alto livello. Mi sarei risparmiato la Nations League. E anche la Conference League, fatta da ragionieri per prendere qualche soldo in più. Questo surrogato non mi piace".