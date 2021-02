tmw radio Tacchinardi: "Juventus, Pirlo ha fatto i suoi errori ma ora è in grande crescita"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sulla giornata di campionato.

Compie 26 anni Ronaldo. Quale pensiero gli dedica?

"Il rimpianto di non aver giocato con lui o contro. Ho giocato contro i migliori e lui mi manca".

Ha detto che deve portare la Champions alla Juve. Ce la può fare quest'anno?

"Nei suoi anni di Juve ha dato tutto quello che poteva dare. Credo che possa essere questo l'anno giusto. Oggi è ancora un giocatore integro e può farcela. Ma deve essere lui la ciliegina sulla torta di una squadra che deve migliorare, ma lo sta già facendo. E' vero che ci sono grandi squadre, ma può giocarsela".

Juventus-Roma: Fonseca e Pirlo da momenti di difficoltà. Ad oggi chi sceglierebbe?

"La Juve è così forte che può permetterti di fare qualche errore. Fonseca ha molta più esperienza, Pirlo ha fatto degli errori, giustamente, ora sa come schierare la Juve e sta crescendo. Ma Fonseca ha fatto bene anche in una situazione societaria non bella".

Roma, cosa fareste con Dzeko? Titolare o in panchina?

"Dzeko deve giocare ma è vero che Mayoral sta facendo bene e Fonseca non vuole cambiare modulo. Spero solo che non giochi non per una ripicca dell'allenatore".

Dove è cresciuto di più Pirlo?

"E' migliorato nella conoscenza dei giocatori e come allenatore. Sono curioso di vedere già con la Roma quanto è cresciuto".