tmw radio Vierchowod: "Nazionale, Spinazzola e Locatelli saranno determinanti con la Turchia"

Per parlare di difese a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Pietro Vierchowod.

Napoli, Koulibaly è un difensore insostituibile?

"Credo si possa sostituire. E' ottimo ma non ho visto una crescita quest'anno, anzi spesso quest'anno si è fatto trovare fuori posizione. Speriamo possa migliorare ancora, ha le qualità per farlo, ma devi insegnargli qualcosa".

Come mai non è andata bene finora la coppia con Manolas?

"Avete visto l'ultimo anno di Manolas a Roma? Ne ha combinate di cotte e di crude, io ho sempre avuto dei dubbi".

Roma, tanti gol presi in due stagioni. Quale il problema maggiore?

"Per esperienza posso dire che l'anno in cui andai al Milan avevamo una difesa forte. In mezzo al campo avevamo giocatori che non tornavano mai e fummo tra i peggiori lì dietro. Se il centrocampo non fa filtro, il gol lo prendi sempre".

Nazionale, che centrocampo c'è. Può coprire la difesa nella maniera giusta?

"Sarà determinante Spinazzola, che deve affondare a sinistra. In mezzo al campo poi Locatelli, se riesce a fare un buon filtro".