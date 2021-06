28 gol in 32 partite: André Silva strega Guardiola che lo vuole per il suo City

In Italia ha vissuto una stagione da comparsa con il Milan, ma è in Germania che è esploso: André Silva ha conquistato l'Eintracht e non solo in questa stagione, mettendo a segno ben 28 reti in trentadue presenze con la maglia della squadra di Francoforte, chiudendo solo alle spalle di un Robert Lewandowski da record in classifica cannonieri. Le prestazioni del portoghese, 25enne, hanno rubato l'occhio a molte squadre e secondo Sport Bild l'ex Milan sarebbe finito nel cassetto dei desideri di una big inglese: il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico catalano, infatti, è alla ricerca di una nuova punta e il portoghese sarebbe uno dei profili preferiti. Il prezzo fissato dall'Eintracht è di circa 40 milioni, con il City che ha già contattato l'agente del portoghese.